ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص صدمه قطار بالقليوبية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخص مصرعه أسفل أحد القطارات في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، خلال عبوره شريط السكة الحديد، وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث قطار ووجود متوفى في مدينة طوخ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية خلال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان زكي في مدينة طوخ، من مكان غير مخصص للعبور، وتصادف مرور القطار، ما أسفر عن مصرعه فالحال.

جرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

لقي شخص مصرعه مباحث القليوبية محافظة القليوبية مدينة طوخ مصرع شخص صدمه قطار