ما عشب النمر وفوائده التجميلية؟

لا يعرف الكثير من الناس بعشبة لها استخدامات تجميلية كبيرة وهي “عشب النمر”، الذي يستخدم في مواد تجميلية مختلفة وفي الطب التقليدي.

وتنمو هذه النبتة في المناطق الاستوائية بآسيا، وتستخدم منذ قرون في الطب التقليدي الصيني والهندي لمعالجة العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك تعزيز شفاء الجروح ومكافحة الالتهابات.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح عشب النمر مكونًا شائعًا في منتجات العناية بالبشرة بسبب فوائده المذهلة للجلد حيث يحتوي على مركبات نشطة تبرزها “البوابة نيوز” وفقا لـwebmd:



الماديسيكاسوسايد:

مضاد أكسدة قوي يعزز إنتاج الكولاجين.

الآسياكوسايد:

يساعد في تجديد خلايا الجلد وتهدئة الالتهابات.

أحماض أمينية وفيتامينات:

تحسن ترطيب البشرة وتحميها من العوامل الخارجية.

هذه المكونات تجعل عشب النمر خيارًا ممتازًا للبشرة الحساسة والجافة أو المتضررة.



فوائد استخدام عشب النمر للبشرة:

*عشب النمر يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل التهيج والاحمرار في البشرة، خاصة في حالات الحساسية أو الجفاف.

*يحتوي عشب النمر على مركبات تعزز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي لإصلاح أنسجة الجلد وتقليل ظهور الندوب.

*يوفر عشب النمر الترطيب العميق للبشرة، مما يجعله مثاليًا للبشرة الجافة والتالفة. كما أنه يدعم حاجز البشرة الطبيعي، مما يحميها من الجفاف والتشقق.

*يحفز عشب النمر إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ويحسن مرونة البشرة.

*بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمهدئة، يمكن أن يساعد عشب النمر في تخفيف الالتهابات المرتبطة بحب الشباب.

*يساعد على تهدئة تصبغات البشرة وتقليل الاحمرار، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا ونضارة.



أضرار استخدام عشب النمر للبشرة:

*قد يسبب حساسية أو احمرار للبشرة الحساسة. لذا، ينصح بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه.

*إذا كنت تستخدم أدوية معينة، فقد يتداخل عشب النمر مع بعضه، استشر طبيبك قبل استخدامه، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة.

*الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى انسداد المسام أو إجهاد البشرة.

*يفضل استخدام المنتجات التي تحتوي على تركيز مناسب منه.



استخدامات عشب النمر للبشرة:

*يستخدم عشب النمر في منتجات العناية بالبشرة المخصصة لترطيب البشرة وتهدئتها، مثل كريمات الجروح أو الكريمات الليلية.

*يدمج في تركيبات مخصصة لتقليل الالتهاب الناتج عن حب الشباب، وتسريع شفاء البشرة بعد زوال الحبوب.

*يعتبر مكوناً رئيسياً في السيرومات والكريمات المضادة للتجاعيد، حيث يحفز إنتاج الكولاجين ويعيد للبشرة مظهرها الممتلئ.

*يساعد في تهدئة البشرة بعد إجراءات التجميل مثل الليزر أو التقشير الكيميائي، ويعزز عملية الشفاء الطبيعية للجلد.

*يمكن استخدام مستخلص عشب النمر في أقنعة الوجه المنزلية أو الجاهزة لتهدئة وترطيب البشرة.



كيفية استخدام عشب النمر للعناية بالبشرة:

ابحث عن منتجات مثل الكريمات والسيروم تحتوي على مستخلص عشب النمر في تركيبتها، وطبقها يوميًا بعد تنظيف البشرة.

أقنعة الوجه يمكن استخدام أقنعة تحتوي على هذا العشب لتهدئة البشرة وإعادة ترطيبها.

مستحضرات التجميل الكورية يعتبر عشب النمر مكونًا شائعًا في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة الكورية، خاصة تلك المخصصة للبشرة الحساسة.

عشب النمر آمنًا للاستخدام اليومي، ولكن إذا كنت تعاني من حساسية جلدية شديدة، فمن الأفضل إجراء اختبار بسيط على جزء صغير من البشرة قبل استخدامه.