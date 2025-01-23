"الاشموني" يلتقي عددا من أعضاء البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك اليوم، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لإستعراض وحل مشاكل المواطنين في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ , والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة.

إستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.