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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الاشموني" يلتقي عددا من أعضاء البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

لقاء المحافظ بالنواب
لقاء المحافظ بالنواب
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك اليوم، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لإستعراض وحل مشاكل المواطنين في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ , والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة.

إستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الخدمات المقدمة للمواطنين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني تنفيذ المشروعات