ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تركيا وإيطاليا تعززان دورهما لدعم العلاقات بين الناتو ومصر في عامي 2025 و2026

سفارة الجمهورية التركية
سفارة الجمهورية التركية في القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت سفارة الجمهورية التركية في القاهرة عن دورها القيادي بالتنسيق مع سفارة إيطاليا لدعم وتعزيز العلاقات بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومصر خلال عامي 2025 و2026. تأتي هذه الجهود ضمن إطار شراكة الناتو مع مصر لتعزيز التعاون والتواصل المشترك.

وشارك السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا في القاهرة، في اجتماعات مقر الناتو ببروكسل، حيث قدم مساهمات بارزة في تسهيل التعاون بين الحلف ومصر.

كما حضر جلسات إحاطة قادها كبار المسؤولين في الأمانة العامة للناتو، لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية وأدوار السفارات الداعمة للحلف.

وخلال الاجتماعات، ألقى الأمين العام للناتو مارك روته كلمة تناول فيها التحديات الراهنة والتطورات في مناطق نفوذ الحلف، مشددًا على أهمية التعاون مع الدول الشريكة، ومن ضمنها مصر.

وأعلنت السفارتان التركية والإيطالية في القاهرة عزمهما دعم زيارات الناتو إلى مصر وتسهيل أنشطة التواصل والعلاقات العامة، بما يعزز التفاهم والشراكة بين الطرفين.

من جانبه، صرّح السفير صالح موطلو شن عن نيته تنظيم اجتماع قريب في السفارة التركية بمشاركة صحفيين وأكاديميين وأعضاء من المجتمع المدني المصري لتقديم معلومات حول الدور المشترك للسفارتين التركية والإيطالية في دعم علاقات الناتو بمصر.

القاهرة ايطاليا