وزير الرياضة يضع حجر الأساس لمركز شباب رأس غارب

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بوضع حجر الأساس لمركز شباب رأس غارب الجديد بمحافظة البحر الأحمر، والذي يقام على مساحة 24 ألف متر مربع.

جاء ذلك ضمن فعاليات زيارة مدينة رأس غارب بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير العمل محمد جبران، بحضور كمال سليمان السكرتير العام للمحافظة وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر واللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مشروع التطوير لمركز شباب رأس غارب يشمل علي إنشاء سور للمركز، وملعب كرة قدم نجيل صناعي، ومدرجات، ورفع كفاءة المقر الإداري، وتوفير أدوات رياضية حديثة، وإنشاء حديقة للأطفال، وتجهيز صالة ألعاب رياضية، وبساط كاراتيه، موضحا تن المركز سوف يخدم 50 الف من شباب المدينة وأسرهم.

وأوضح وزير الشباب، أن الهدف من أعمال الإنشاء والتطوير بمركز شباب رأس غارب هو توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية لدى الشباب، بالإضافة لتعزيز الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وبعد الانتهاء من وضع حجر الأساس لمركز الشباب توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبة وزير الزراعة ووزير العمل الي مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لتفقد متطلبات النادي وأعمال التطوير به.

واستكمل وزير الرياضة حديثه، أنه في إطار تنفيذ الوزارة لبرامجها نحو رفع كفاءة المنشآت الرياضية والشبابية بأندية ومراكز الشباب التابعة للوزارة على مستوي محافظات الجمهورية والتي يأتي من ضمنها نادي رأس غارب والمقام علي مساحة 24 ألف متر ويشتمل علي ملعب قانوني نجيل صناعي، بالإضافة إلى حمام سباحة وملعب خماسي ومبني إداري وكافتيريا.

ووجه صبحي بتنفيذ ملعب اكليريك متعدد الأغراض ليلبي رغبات الشباب من مرتادي النادي حيث نحرص على أن يمارس هؤلاء الشباب الأنشطة الرياضية والشبابية المختلفة داخل أروقة النادي.

وأكد صبحي على أن الزيارة تهدف إلى التأكد من انتظام سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها والانتهاء من تنفيذها بالوقت المحدد لها.

وحرص وزير الرياضة والزراعة والعمل على التقاط الصور التذكارية في نهاية الجولة مع الفرق والأكاديميات الرياضية بنادي رأس غارب.