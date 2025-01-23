محمود فارس يشيد بفيلم "الدشاش" لمحمد سعد

عبّر الفنان محمود فارس عن إعجابه الكبير بفيلم "الدشاش" الذي يعرض حاليًا في السينمات ويقوم ببطولته الفنان محمد سعد، في لفتة تعكس الروح الإيجابية بين الفنانين.

وجاء ذلك من خلال مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه فارس مع أحد الركاب في القطار، حيث أبديا إعجابًا كبيرًا بالفيلم وبأداء محمد سعد.

ورغم أن محمود فارس ليس ضمن فريق عمل الفيلم، إلا أنه لم يتردد في تقديم الشكر والإشادة بتألق محمد سعد وأداء فريق العمل، هذا الموقف لاقى استحسان الجمهور، حيث اعتبره كثيرون دعوة إيجابية لدعم الفن وأهله.

وقال الفنان محمود فارس لـ"البوابة نيوز": إن العمل مع النجم محمد سعد متعة حقيقية، موضحا أن كل مشاهده مع الفنان محمد سعد التى تعاونوا فيها من قبل ترسخ فى أذهان الجمهور ولا ينساها و يراها فى "كوميكسات" على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤكدا ان الفيديو الذى نشره مع أحد الركاب كان من دافع أن الجمهور يحب أن يرانى مع سعد باستمرار مشيرا إلى أنه نشر الفيديو لأنه يتمنى الخير و النجاح لسعد و أراد أن يعرف الجميع أن سعد نجم كبير و يحبه جمهوره.

ويذكر أن فيلم "الدشاش" يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، ويحظى بتفاعل واسع من الجمهور بفضل الأداء المميز و الجديد الذى ظهر به محمد سعد.