صدور كتاب "سايكوسينما" للدكتور إسماعيل إبراهيم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثا عن دار المحرر للنشر والتوزيع، كتاب "سايكوسينما.. رحلة استكشافية في عالم الطب النفسي على شاشة السينما" للدكتور إسماعيل إبراهيم، والذي يُطرح بالتزامن مع الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويسعى هذا الكتابُ إلى تقديمِ تجربة فريدة في عالمنا العربي تجمع ما بين الطبّ والفنّ، بهدفِ إثراءِ المعرفة في هذين المجالينِ المُتداخلين، من خلال تقديمِهما للقارئ المُهتم، سواء كان مُتخصصًا أو غير مُتخصص، بأسلوب علمي مُتزن ولغة مُبسطة وسهلة لتلائم جميع القُراء.

الكتابُ سيأخُذك في رحلة استكشافية مُثيرة بين دروبِ العلمِ والفنّ والتاريخ والأدب، وسيكشفِ لك الكثير مما خفِي من أسرار الطب النفسيّ عبر تاريخِه الطويل والمُثير، مقدمًا كل ما تُريد معرفتَه عن الاضطراباتِ النفسيةِ المختلفةِ بأعراضِها وأسبابها وطرقِ تشخيصِها وعلاجِها، مسلطًا الضوء على مدى دقّة تصويرِ الأفلام لعالم الطب النفسي على الشاشةِ، وهل كانت السينما "مرآة" صادقةً تعكسُ لنا الوجه الحقيقيّ للاضطرابات النفسية ومعاناة مرضاها، أم غلبها الخيالُ وسقطت في عددٍ من الأخطاء -وربما الخطايا- العلمية؟ هذا ما ستكشفه لك فصولُ هذا الكتاب.

ويبدأ العمل بفصلٍ مُطول عن تاريخِ الطب النفسي بالتّوازي مع تاريخ السينما، ثم يمرّ بعد ذلك على تناول السينما لبعض الاضطراباتِ النفسيةِ الهامة كالفُصام والاكتئاب والوسواس القهري وثنائي القُطب واضطراب ما بعد الصّدمة واضطراب طيف التوحد.

الدكتـور إسـماعيل إبراهيـم، استشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفـسي، تخـرج مـن كليـة الطـب بجامعـة الإسـكندرية عـام 2006.

وحصـل علـى درجـة الماجستير في أمـراض المخ والأعصاب والطب النفسي مــن الجامعــة نفســها عــام 2013، كما حصــل عــى البــورد الأوروبـي لطــب الأعصـاب عــام 2017، وشــهادة التخصص في طــب الأعصـاب مــن الكليــة الملكيـة للأطبـاء في المملكـة المتحدة عـام 2019، وشـهادة الإخصائي المُعتمد في مرض التصلب المتعدد عـام 2023.

وشـارك في عـدد مـن التجـارب السريرية، ونشر العديـد مـن الأوراق العلميـة البحثيـة، وألـف فصـولا في كتـب طبيـة، كمـا قـدم أبحاثًـا في العديد من المؤتمرات الدوليـة، ويعمـل حاليًـا كطبيـب أعصـاب في مستشفى ابـن سـينا بـ وزارة الصحـة بدولـة الكويـت، وكان قد صـدر لـه سابقا كتـاب "نيوروسـينما: رحلـة استكشـافية لأمـراض الأعصـاب في عالـم السـينما" عـن دار نشر المحـرر عـام 2024.