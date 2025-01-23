صلاح محسن يقود الهجوم في تشكيل المصري أمام بتروجيت بالدوري

أعلن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي التشكيل الرسمي للفريق الذي سيدخل به مباراته أمام فريق بتروجيت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي المصري مع نظيره فريق بتروجت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس على استاد السويس الجديد.



وجاء تشكيل الفريق المصري امام بتروجت كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، محمد هاشم، حسن علي.

الوسط: خالد الغندور، محمد مخلوف، عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: صلاح محسن، كريم بامبو، بابا بادجي.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمد شحاتة، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة، أحمد القرموطي، أحمد عيد، سمير فكري، أمادو باه وليستويل.

ويأمل بتروجت صاحب المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري الذي يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقاط.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم حكام المصري وبتروجت، ويدير اللقاء صبحي العمراوي للساحة ومعه عمرو جمعة وأحمد عادل عبد الفتاح كمساعدين وإبراهيم محمد حكما رابعا ومحود دسوقي ومحمد الغازي على تقنية الفيديو.