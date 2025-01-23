وزير التعليم يبحث مع ممثل يونيسيف مصر تعزيز التعاون لتطوير المنظومة

استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل يونيسف في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومنظمة يونيسف في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل يونيسف السنوية للعامين 2025-2026.

وأشاد الوزير بجهود يونيسف مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجال التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين الوزارة ويونيسف ساهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم في مصر.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين المهارات التعليمية للطلاب والمعلمين عبر برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز مبدأ "التعليم للجميع مدى الحياة".

كما تناول الوزير في حديثه التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية مثل نقص المعلمين وكثافة الفصول، وأكد أن الوزارة نجحت في حل هذه المشكلات بنسبة 90% بفضل استراتيجيات جديدة.

وأشار إلى أهمية تطوير المرحلة الثانوية، بما في ذلك طرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية لتخصص الطلاب في مسارات تعليمية محددة.

وأكدت ناتالي ماير على التزام يونيسف بدعم التقدم في قطاع التعليم المصري، واصفة مصر بأنها "كاتبة تاريخ التعليم عبر العصور" ومنارة العلم في الشرق الأوسط، مضيفةً أن المنظمة تواصل العمل مع الوزارة لتعزيز حقوق الأطفال وتمكينهم لتحقيق مستقبل أفضل.

كما استعرض شيراز تشاكرا، نائب ممثل يونيسف، خطة عمل المنظمة للفترة 2025-2026، التي تشمل دعم الوزارة في تنفيذ السياسات التعليمية بكفاءة، وتوسيع نطاق برنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا، وتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال.

تضمن اللقاء أيضًا مناقشة التعاون في مجالات متعددة مثل التعليم الفني، والتدريب المهني، وتطوير المناهج الدراسية، وكذلك استخدام التكنولوجيا في التعليم وتعزيز البنية التحتية للمدارس.

حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، بينهم الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة ومنظمة يونيسف.