«التامين الصحى» : تقنية حديثة بالمنظار لاستئصال الغدة الدرقية بمحافظة الفيوم

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، استكمال سلسلة عمليات المناظير بمستشفى الفيوم ، وذلك في إطار العمل على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التزام الهيئة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين، واستمراراً للجهود المستمرة لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتوسع في الخدمات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين

حيث أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أهمية العمل المستمر لتحقيق رؤية الوزارة والتزام الهيئة بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لجميع المرضى، مؤكدا تواصل العمل على تطوير وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات الصحية، مع رصد التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على معالجتها ورفع كفاءتها بما يحقق طموحات ورغبات المواطنين.

وفي هذا السياق، تم إجراء عملية استئصال كامل للغدة الدرقية بالمنظار باستخدام تقنية "Endoscopic Transaxillary Total Thyroidectomy"، وهي العملية التي تمت بدون أي جروح في منطقة الرقبة، وذلك للمرة الأولى في محافظة الفيوم.

كما تم إجراء عملية أخرى لمريض يعاني من ورم سرطاني في الكلية والحالب الأيمن بالمنظار ، حيث تم استئصال جذري كامل للكلية والحالب الأيمن باستخدام تقنية "Laparoscopic Radical Right Nephroureterectomy".

وقد تمت العمليات بمهارة عالية من قبل الفريق الطبي المتخصص وهم :

الدكتور حسام صبحي، أستاذ جراحات المناظير والأورام، كلية الطب جامعة عين شمس.

الدكتور عبد العظيم علي عبد العظيم، استشاري الجراحة العامة ورئيس أقسام الجراحة بالمستشفى.

الدكتور أحمد رمضان، أخصائي الجراحة.

الدكتور يحي محفوظ، أخصائي جراحة الأورام.

الدكتور عاطف صلاح، استشاري التخدير.

الدكتورة عبير شعبان، أستاذ التخدير بجامعة الفيوم.

الدكتور محمد الشكلي، طبيب زمالة جراحة.

وتأتي هذه العمليات في إطار تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى التأمين الصحي في محافظة الفيوم، بما يعكس التطور المستمر في مجال الجراحة بالمناظير وتقنيات العلاج الحديثة.

تستمر الهيئة في جهودها لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية المتزايدة