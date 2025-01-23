أحمد عبد القادر يقود تشكيل قطر ضد السد في الدوري القطري

أعلن المغربي يوسف السفري، المدير الفني لفريق قطر، الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبد القادر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة السد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق قطر، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره السد بملعب استاد جاسم بن حمد، في لقاء ينطلق في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود أحمد عبد القادر تشكيل قطر أمام السد، ليواصل حجز مكانه أساسيًا مع فريقه.

كما شهد تشكيل قطر غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ولم يتواجد على مقاعد البدلاء.

لعب أحمد عبد القادر 9 مباريات مع قطر في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف، منهم هدف من ركلة جزاء.

انتقل أحمد عبد القادر إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.

كما انضم مؤخرًا الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى قطر القطري، قادمًا من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة بيع نهائي.

يحتل فريق قطر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط، بينما يأتي السد في المرتبة الثالثة وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل قطر ضد السد

حراسة المرمى: ساطع العباسي

خط الدفاع: معتز البسطامي - إبراهيم ماجد - خافي مارتينيز - عيسى أحمد

خط الوسط: عطاء جابر - كارلينيوس - راؤول ساندا

وفي الهجوم: أحمد عبد القادر - بين مالانجو - جاسم أحمد.