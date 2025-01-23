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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين بإصابات متنوعة، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على طريق طنطا -كفر الشيخ الدولي فى محافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جامعة طنطا.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

وانتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية تصادم سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص