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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يرد على صفقة عمر مرموش بالإعلان عن قائمة ضحايا محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
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تغنى الحساب الرسمى لنادي ليفربول الإنجليزي، بأرقام الفرعون المصري محمد صلاح، وزيادة حصيلة ضحاياه في الساحرة المستديرة.

حيث نشر الحساب الرسمى للنادي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائمة بعدد "ضحايا" الفرعون المصري محمد صلاح، من الفرق التي هز شباكها محليا كان أو أوروبيا.

ووصل عدد الفرق الأوروبية التى سجل محمد صلاح في شباكها إلى 50 فريقا كان أولها في هوفنهايم في موسم 2017/18، وآخرها فريق ليل الفرنسى في دوري الأبطال هذا الموسم.

غموض مستقبل صلاح مع ليفربول

ويسيطر الغموض على مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، إذ تتضارب الأنباء حول تجديد عقده أو رحيله خلال الفترة المقبلة. 

وينتهى عقد الفرعون مع الريدز بنهاية هذا الموسم، وتبحث أكثر الفريق الأووربية على الظفر بخدمات صلاح، كما هو الحال مع فريق الهلال بالدوري السعودي.

ضحايا محمد صلاح:

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