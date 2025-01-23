جامعة بني سويف الثانية محليًا في الهندسة والتكنولوجيا والثالثة بعلوم الحياة بتصنيف "التايمز"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف حصول الجامعة على المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية في تخصص الهندسة و التكنولوجيا و 501-600 عالميا- كما حصدت الجامعة للمرتبة الثالثة محليا و 601-800 عالميا في كل من علوم الحياة- العلوم الطبية و الصحية و العلوم الفيزيائية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية منها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية والأبحاث العلمية المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة لأكاديمية)؛ الاستشهادات النوعية ؛ العلاقات الدولية، (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع).

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مركز التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إلى أن وجود كليات جديدة و معاهد متخصصة ساعد كثيرًا على إنتاج بحوث متميزة ، مشيرة إلى أن هذا التصنيف جاء نتيجة مجهود الباحثين بالجامعة وتطبيق خطة الجامعة الرامية إلى الارتقاء بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين على النشر الدولى.