الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة التأمين الطبي وخدماتها المجانية المقدمة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 24 يناير حتى 4 فبراير 2025، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للتأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين الطبي تشمل تمركز 3 سيارات إسعاف و2 اسكوتر إسعافي للتأمين الطبي بمحيط المعرض وداخله، وسيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها بأي أمراض تنفسية معدية، طبقًا لخطة الإخلاء الطبي، والتنسيق مع المستشفيات لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض.

وتابع عبد الغفار، إن خطة التأمين الطبي، تضم 3 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقا طبية في تخصصات (الجراحة - الأسنان- الباطنة)، بالإضافة لخدمات قياس ضغط الدم والسكري، ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي»، مع تزويد العيادات بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية، فضلا عن نشر لافتات توعوية بالمعرض، إلى جانب عرض مقاطع فيديو توعويه قصيرة، داخل قاعات المعرض.

وأضاف عبد الغفار، أن خدمات الوزارة تشمل أيضًا نشر 4 فرق للتوعية والتواصل المجتمعي، لتقديم التوعية الصحية لرواد المعرض والمشاركين، ومن أهمها التوعية بالإجراءات الاحترازية بأمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، وبخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بالإضافة لخدمات مبادرة (بداية جديدة) لبناء الإنسان.

ونوه عبد الغفار إلى مشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بجناح، بقاعة رقم (2) c39، لتوعية المواطنين بالصحة النفسية، وغرس ثقافة التعافي من الاضطرابات النفسية، وإعادة التأهيل، تحت مظلة المبادرة الرئاسية (صحتك سعادة )، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة التغيرات التي تطرأ على المجتمعات.

كما يتواجد 4 فرق لاستقبال الجمهور في الجناح والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يتعلق بالصحة النفسية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الأمانة، إلى جانب خدمات الخط الساخن 16328، والمنصة الإلكترونية لتلقي الاستشارات والاستفسارات النفسية

‏https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar.