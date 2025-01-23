سيجارة مشتعلة وراء انفجار أسطوانة غاز وانهيار جدران شقة وإصابة 3 بأطفيح

أصيب 3 عمال وحدث انهيار في جدران شقة وتكسير نوافذ المنزل المجاور، إثر حدوث تسرب غاز وقيام أحد المصابين بإشعال سيجارة نتج عنه انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

انفجار أسطوانة غاز

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بانفجار أسطوانة غاز ووجود مصابين داخل شقة سكنية بمنطقة أطفيح جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز داخل شقة 3 عمال، وقيام أحدهم بإشعال سيجارة وحدث حريق وانفجار الأسطوانة وإصابة مالكي الشقة وحدوث انهيار في جدران شقة وتكسير نوافذ المنزل المجاور، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.