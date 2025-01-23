تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 2.2 مليار جنيه، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2,243 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 29,997.69 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 13,197.51 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.01% ليغلق عند 37,327.59 نقطة

بينما هبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 3,182.08 نقطة، كما تراجع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 8,516.47 نقطة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.11%، ليغلق عند مستوى 11,666.54 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 6,765.22 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ مليار مليون جنيه، 620.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 1.6 مليار جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 2.1 مليار سهم، من 104.8 ألف صفقة منفذة.