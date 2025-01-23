الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال عام

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال إلى 127.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 58.2 مليون دولار خلال عام 2023.

وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى الصومال 122.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 55.8 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال 4.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2023.

وجاء قائمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2024 فيما يلي:

1. منتجات مطاحن بقيمة 60 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار.

3. تبغ بقيمة 6 مليون دولار.

4. منتجات الصيدلة بقيمة 6 مليون دولار.

5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 3 مليون دولار.

وجاءت قائمة أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2024 فيما يلي:

1. حيوانات حية بقيمة 4 مليون دولار.

2. صمغ وخلاصات نباتية بقيمة 800 ألف دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 884 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 3 آلاف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان الصومال 19.4 مليون نسمة خلال ذات الفترة.