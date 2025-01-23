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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يراجع جاهزية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للافتتاح في العيد القومي

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف التأكد من جاهزيتها للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة بمحافظة قنا.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمحطة مياه الرحمانية بمركز نجع حمادي، التي تُقدر طاقتها الإنتاجية بـ17 ألف متر مكعب يوميًا، والمخصصة لتغذية قرى شرق النيل بالمياه، وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بالمحطة تمهيدًا لافتتاحها ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

كما تطرق الاجتماع إلى الانتهاء من أعمال محطتي رفع الصرف الصحي بقريتي الشيخ حسين ، و الهجان بمركز قنا، وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والشبكات وخطوط الطرد بالمحطتين، بالإضافة إلى توريد المعدات الكهروميكانيكية، وجارٍ استكمال أعمال التركيب.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا بضرورة دراسة توصيل خدمات الصرف الصحي إلى المناطق المحرومة والمستجدة بمدينة قنا ونجع حمادي الواقعة ضمن الحيز العمراني، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع العمل على إدراج هذه المناطق ضمن الخطط المستقبلية وتوفير التمويل اللازم بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء.

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