افتتاح تجريبي لقسم العمليات "جراحة أطفال" بمستشفى أم الأطباء ودعم رمد إمبابة بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن القطاع الصحي يحظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة الجيزة بشكل كبير.

وأشار المحافظ إلى أنه انطلاقا من حرص الدولة علي تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين فان المحافظة تشهد تطويرا شاملا لعدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.

وأعلن محافظ الجيزة انه يأتي علي رأس المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة بالمحافظة انشاء مستشفى بولاق الدكرور الجديدة والتي تخطت تكلفتها المليار جنية ومن المقرر دخولها الخدمة والتشغيل خلال شهرين مما يساهم في تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي بولاق الدكرور والأحياء المجاورة حيث تقام المستشفي وفقًا لأعلي المواصفات والمعايير.

واضاف محافظ الجيزة أنه جاري انشاء مبني جديد بمستشفي أم المصريين بحي جنوب الجيزة علي مساحه ٤ الاف م٢ وذلك لتحسين مستوي الخدمات الصحية المقدمة المواطنين خاصه وان المستشفي تخدم العديد من القطاعات السكانية.

وأوضح محافظ الجيزة ان مركز ومدينة أطفيح يشهد تنفيذ أعمال رفع كفاءة مبني مستشفي أطفيح بطاقة ٣٦ سرير مما يعد اضافة للمنظومة الصحية بالمركز الي جانب ما شهدته قري أطفيح من اعمال انشاء ورفع كفاءة وتجديد شامل للوحدات والمراكز الصحية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واعلن محافظ الجيزة عن بدء اجراءات انشاء مستشفي طوارئ مركزي بمدينة اكتوبر الجديدة للطوارئ والحوادث علي مساحه ٣٨٥٠ م٢ حيث تمت عملية الإسناد للشركات استكمالا للمشروعات التنموية التي تشهدها محافظة الجيزة.

تصريحات المحافظ جاءت عقب لقاءه مع الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالمحافظة للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ونسب تنفيذ المشروعات.

واطلع محافظ الجيزة من مدير مديرية الشئون الصحية علي آليات تحديث وتدعيم نظم العمل داخل المستشفيات لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

حيث تابع محافظ الجيزة تقريرا مفصلًا عن انجازات المديرية علي مدار شهر والتي شملت إستلام جهاز جديد خاص بقسم تركيبات الأسنان والتجهيز لتشغيل عيادة التغذية العلاجية وذلك بمستشفي بولاق العام.

كما تم استلام ٢ ماكينة غسيل كلى وزيادة السعة الاستيعابية للعناية المركزة كبار بعدد ٦ أسرة لتصبح ٢١ سرير وذلك بمستشفي إمبابة العام و الإنتهاء من أعمال البنية التحتية لمحطة معالجة المياه الجديدة وتحويل الرعاية المتوسطة إلي رعاية مركزة برفع كفاءة القسم وتوفير مستلزمات للأجهزة الطبية بمستشفي التحرير العام.

وشهدت مستشفى الحوامدية العام ٱجراء١٣ حالة قسطرة قلبية ما بين تشخيصية وعلاجية علي مدار أسبوعين وتشغيل عيادات تخصصية جديدة( حروق- مسالك- عيادة جراحة أوعية دموية وقسم جديد للأطفال بقوة ٢٤ سرير بعد رفع كفاءة القسم وتفعيل غرفة عمليات مخصصة لحالات ال septic.

وفي مستسفى أم المصريين العام تم إجراء ٢١حالة قسطرة قلبية ما بين تشخيصية وتركيب الدعامات وإجراء ٥ عمليات دقيقة بالعمود الفقري بالإضافة الي تفعيل العمل في عيادات القلب وإجراء (٣٤) قسطرة قلبية بمستشفي الشيخ زايد المركزي.

وفي مستشفي أكتوبر المركزي تم الإنتهاء من تركيب جهاز الرنين المغناطيسي والبدء في إنشاء قسم داخلى للجراحة وإنشاء قسم داخلى للعظام بقوة ٣ أسرة لكلا منهم.

وفي مستشفي أبو النمرس المركزي تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية لتطوير قسم العمليات الجديد وتوريد جهاز DR رقمى خاص بقسم الأشعة.

وفي مستشفي العياط المركزي تم توصيل وتركيب شبكة الأكسجين لقسم الأطفال بالمبني الاداري وتم تفعيل تانك الأكسجين.

بالإضافة الي توفير جهاز تخدير و٥ أجهزة مونيتور وإضافة سرير عناية مركزة ٣ اجهزة رسم قلب و٥ منظار حنجري بمستشفي شبرامنت المركزي واستلام مولد أكسجين من مستشفى البدرشين المركزى.

وفي مستشفي رمد إمبابة تم إجراء ٧١ عملية الكتاركتا، ٢٨ عملية حقن الشبكية وتم استلام جهاز فاكو- فيتريكتومي بتكلفة حوالي ٤.٥ مليون جنيه.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة انه تم تفعيل ٣ أسرة رعاية مركزة، لتشكل مجمع رعايات بسعة ٣٧ سرير بمستشفي البدرشين المركزي وبدء العمل لتجهيز وفتح قسم رعاية أطفال و تشغيل قسم التعقيم بمستشفي صدر العياط بالإضافة الي انه سيتم الإفتتاح التجريبي لقسم العمليات (جراحة أطفال) بمستشفي أم الاطباء.

واشارت مدير مديرية الصحة بالجيزة انه تم تقديم خدمات صحية متنوعة علي مدار الشهر ما بين الخدمات الوقائية بوحدات الرعاية الصحية الأولية وخدمات علاجية بمستشفيات المديرية، حيث تم تقديم خدمة التطعيمات بجرعة الميلاد كبدي B لعدد ١٠٣٧٤ مولود، بالإضافة لجرعات التطعيمات المدرجة بجدول التطعيمات الإجبارية الروتينية لعدد ١٤٠٣٧٤ طفل الي جانب جمع العينات من محطات المياه وحمامات السباحة ومراكز الغسيل الكلوي بإجمالي ٢٣٣١ عينة يتم تحليلها للإطمئنان على سلامة المياه بالإضافة إلى المرور على عدد ٢١٥٤ منشأة لحفظ سلامة الاغذية وتم إعدام (٥٤٨٠٢) كيلو و(٧٣٨) لتر أغذية غير مطابقة للشروط الصحية.