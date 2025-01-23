الرئيس السيسي: أمن الصومال جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستظل دائما داعمة لإخواننا في الصومال، وسنعمل معا لتحقيق المزيد من الإنجازات، فأمن واستقرار بلدكم الشقيق جزء لا يتجزأ من أمننا القومي.

وأضاف الرئيس السيسي، مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم، أخي فخامة الرئيس ضيفًا عزيزًا كريما، في بلدكم الثاني مصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الرئيس الصومالي والدكتور حسن شيخ محمود، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تم التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وقعه الرئيسان، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعها وزيرا خارجية الدولتين.