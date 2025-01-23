بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.. إصابة شخص وانهيار جزئي بمنزل في أسيوط

أصيب شخص وانهار منزل جزئيا، وذلك إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انهيار جزئي بمنزل نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل بمنطقة نزلة عبداللاه ووجود مصاب.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص انهيار جزئي بمنزل ملك "عز . ص . م" بجوار مركز التدريب المهني نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل وأسفر الحادث عن إصابة شخص، وتم نقله إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.