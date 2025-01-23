فودافون مصر تحصد جائزة التميز في الأعمال

حصلت ڤودافون مصر على جائزة التميز في الأعمال في مجال التنمية المستدامة وذلك بترشيح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) وبالتعاون مع مجموعة Trainnovation International Group المٌنظمة للاحتفالية.

جاء ترشيح الهيئة تقديرًا لإنجازات شركة ڤودافون مصر المتميزة في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات لعام2023-2024، حيث يبرز هذا التكريم ريادة ڤودافون في تشكيل مستقبل مستدام وإلهام الآخرين للسير على خطاها.

وتكرم جائزة "The Winner" للتميز في الأعمال القادة وأبرز المساهمين في مختلف القطاعات على جهودهم الاستثنائية في تحقيق النجاح والابتكار، حيث لم تقتصر مسيرة فودافون مصر والممتدة لأكثر من 25 عامًا على كونها مجرد شبكة الاتصالات الأولى في مصر بأكبر قاعدة عملاء، ولكنها كانت من كبرى الشركات وأكثرها مساهمة في التنمية المستدامة والعمل المجتمعي.

وينبع ذلك من إيمانها بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل جزءًا لا يتجزأ من أعمال الشركة، حيث تُعد فودافون مصر شركة رائدة في مجال الاستدامة والتكنولوجيا من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها لتمكين ملايين المواطنين المصريين بما في ذلك توفير شبكات الاتصالات في الأماكن النائية، بالإضافة للشمول الرقمي للجميع عن طريق منحهم فرص متساوية في الوصول للتكنولوجيا، وكذلك دورها في التأثير المجتمعي وتمكين المرأة ودعم التعليم، والصحة، والشمول المالي عبر فودافون كاش، المحفظة الالكترونية الأولى في مصر.

وتسعى ڤودافون مصر أيضًا لتمكين ودعم المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، مع التركيز على مبادرات الاستدامة البيئية، حيث تتبنى منهجًا شاملًا للتأكد من مساهمتها بشكل إيجابي في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى للشركات التي تسعى لتحقيق التوازن بين النجاح التجاري والاستدامة.