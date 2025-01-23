الزمالك يختتم تدريباته لملاقاة بيراميدز في دوري الكرة النسائية

اختتم فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك بقيادة عادل حسين، المدير الفني للفريق، تدريباته وذلك في إطار الاستعداد لمباراته المؤجلة ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

ويسعى نادي الزمالك لحسم جميع مبارياته المتبقية في الدوري، لتحسين رصيد نقاطه في الدوري الجاري وضمان تواجده ضمن المربع الذهي لترتيب دوري البطولة.

ويلتقي نادي الزمالك بنظيره فريق بيراميدز، في مباراتهم المؤجلة، لتنعقد غدا الجمعة الموافق 24 يناير على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك المركز السادس في ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من خلال 12 مباراة، فاز في 9 مواجهات وخسر في ثلاثة آخرين، واستطعن لاعباته إحراز 47 هدف، فيما تلقت شباكه 12 هدف.

وفي المقابل يدخل فريق بيراميدز، في المركز التاسع بـ 19 نقطة جمعها من خلال خوضه لـ 11 مباراة فاز في 5 منهم وخسر في 6 مواجهات، وأحرزت لاعباته 20 هدفا، وتلقت شباكه 22 هدفا.