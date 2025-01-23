محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال الـ 73 بعيد الشرطة

بعث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بأعياد الشرطة جاء فيها "يسعدني ويشرفني وإنه لمن دواعي سروري أن أبعث لفخامتكم بالآأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية أسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة الإحتفال الـ 73 بعيد الشرطة.

وبهذه المناسبة الوطنية نتوجه إلى المولى عز وجل أن يُعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يوفقكم لما فيه خير البلاد من أجل أن يعم الأمن والسلام مصرنا الغالية وأن يسدد خطاكم في أداء مهمتكم الوطنية والنهوض بمسئوليتها والوفاء بمتطلباتها من أجل إرساء دعائم القيم والمبادئ والأهداف وتحقيقاً للعدالة.

دمتم لنا وللعالم من حولنا مدافعاً عن الحق محققاً لمصر نقلة حضارية وطفرة فريدة بين دول العالم أجمع، ودامت مصر حرة مستقرة وحفظها الله من كل مكروه.

كما بعث محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية مهنئهم بالذكرى الـ 73 لأعياد الشرطة تلك الذكرى الوطنية التي تجسد أسمى معاني التضحية والفداء من أجل الحافظ على أمن واستقرار البلاد.

أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة وقياداتها وأفرادها وما يقدموه من أجل إعلاء كلمة الحق مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في أروع صور العطاء في سبيل الله للحفاظ علي كرامة وهيبة الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.