محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة ههيا

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية، خلف مجلس مدينة ههيا والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض والذي يقدم المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت والملابس الجاهزة بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض لإتاحة الفرصة لأبناء المركز لشراء احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تلبي إحتياجات الجمهور.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تزويد المعرض باللحوم والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن، مشيرًا إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر.

وأشاد المحافظ بمستوى المنتجات المعروضة وتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض واستجابتهم السريعة لخفض الأسعار وإلتزامهم بوضع سعر استرشادي على كافة المنتجات المعروضة وكذلك عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة شهدت افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بجوار إدارة شرطة النجدة بمدينة الزقازيق، والذي يعمل يوم الأحد من كل أسبوع، وسوق اليوم الواحد بشارع جمال عبد الناصر بمدينة بلبيس، والذي يعمل يوم الأربعاء من كل أسبوع، وسوق اليوم الواحد بشارع وجيه أباظة بمدينة منيا القمح والذي يعمل يوم الأربعاء من كل أسبوع، وسوق اليوم الواحد بأرض الهابي لاند بمدينة فاقوس والذي يعمل يوم الخميس من كل أسبوع، بالإضافة إلى إفتتاح سوق اليوم الواحد صباح اليوم خلف مجلس مدينة ههيا والذي يعمل يوم الخميس من كل أسبوع.

دعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة إلى الإقبال على السوق والذي يتم تنظيمه يوم الخميس من كل أسبوع للحصول على احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والاستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة.

رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا، وعدد من نواب البرلمان.