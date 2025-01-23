مجلس أمناء مجلس الشباب المصري يرحب بقرار الأمم المتحدة بمنح المجلس الصفة الاستشارية

اعرب مجلس أمناء مجلس الشباب المصري عن بالغ فخره واعتزازه بقرار الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة "ECOSOC" بمنح المجلس الصفة الاستشارية، خلال اجتماعاتها المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

يُعد هذا القرار محطة فارقة في مسيرة مجلس الشباب المصري، حيث يُمثل اعترافًا دوليًا بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس في دعم قضايا الشباب وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.

وفي هذا الصدد، اكد مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، علي أن هذا القرار الأممي يُجسد التقدير العالمي للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس في دعم وتمكين الشباب المصري، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكات التنموية. كما يُعزز من قدرتنا على تمثيل صوت الشباب المصري دوليًا، والمشاركة بفاعلية في رسم السياسات والبرامج الأممية المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان.”

وأضاف البيان، انه نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الجاد والتعاون مع الجهات الدولية والمحلية لترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز الأهداف التنموية، بما يخدم رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. إن حصولنا على الصفة الاستشارية ليس مجرد إنجاز، بل هو مسؤولية جديدة نتعهد بتحقيقها بما يليق بمكانة مصر وشبابها.”



وأكد مجلس الأمناء أن منح الصفة الاستشارية يفتح آفاقًا واسعة أمام المجلس، من بينها: المشاركة في الاجتماعات الأممية: تمثيل الشباب المصري في منصات الأمم المتحدة المختلفة،تعزيز التعاون الدولي: بناء شراكات مع المنظمات الأممية والجهات الدولية لدعم مشروعات تخدم الشباب،تقديم الرؤى والتوصيات: رفع تقارير دورية تُبرز قضايا الشباب وحقوق الإنسان في مصر.



واختتم البيان:

“نُهدي هذا الإنجاز إلى الشباب المصري الذي يُمثل الطاقة الدافعة لتحقيق التنمية والمستقبل الأفضل.

ونعاهد الجميع على مواصلة الجهود من أجل تعزيز دور مصر على الساحة الدولية، والدفاع عن قضايا الشباب، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”