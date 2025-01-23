شيكابالا يجاور زيزو في التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، ضيفًا ثقيلا على نظيره مودرن سبورت، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم "نايل".

ومن المتوقع أن يدفع السويسري كريستيان جروس بجميع اوراقه في تشكيل اليوم، وذلك في ظل غياب نجم الفريق عبدالله السعيد ومحمود حمدي الونش عن اللقاء.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: احمد فتوح - حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: دونجا – زيزو – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - الجزيري – شيكابالا.



ويسعى الزمالك لتحقيق الـ3 نقاط لمشاركة الصدارة مع نظيره بيراميدز، إذ يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 17 نقطة حصدهم خلال 8 مواجهات، حقق الانتصار في 5 مباريات، وتعادل في اثنتين، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

وسجل الزمالك 17 هدفا، وتلقت شباكه 8 آخرين، وبهذا السجل التهديفي المميز يصبح خط هجوم الملكي أقوى هجوم في مسابقة الدوري.