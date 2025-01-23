قوات الاحتلال تقتحم جنين.. اشتباكات عنيفة ووقوع شهداء وإصابات

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ليلة أمس منطقة البرقين غرب جنين، حيث حاصرت منزلًا باستخدام آليات ثقيلة وجرافات ومركبات عسكرية، وطالبت عبر مكبرات الصوت من كانوا في المنزل بالخروج.

وأشارت خلال رسالتها على الهواء، إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الاحتلال ومقاومين كانوا داخل المنزل، واستمرت أربع ساعات، وخلال العملية، قصفت قوات الاحتلال المنزل بأكثر من عشر قذائف، مستعينة بطائرة بدون طيار، مما أدى إلى تدمير أجزاء منه بعد إخراج النساء والأطفال.

وأوضحت أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم، استشهاد شابين، قتيبة شلبي ومحمد نزال، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان أحدهما، وبحسب التقارير، فإن الشابين كانا منفذي عملية الفندق التي وقعت في قرية الفندق شرق قلقيلية وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين.

وفي سياق متصل، لفتت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية واستهدفت منزلاً آخر بقذائف، وأسفرت العملية العسكرية في جنين عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة 40 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت بأن قوات الاحتلال شنت غارات واعتقالات في مدن أخرى، منها الخليل وطولكرم وبيتونيا في محافظة رام الله، مع تنفيذ اقتحامات لمنازل فلسطينيين، ولم تُصدر هيئة شؤون الأسرى والمحررين تحديثًا بشأن عدد المعتقلين منذ ليلة أمس.