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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يؤكد دعم مصر للصومال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر مستمرة في دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار داخليًا.

 وأشار إلى أن مصر تقدم الدعم السياسي والإنساني لهذا البلد الصديق في إطار التعاون المشترك لتعزيز الاستقرار في القرن الإفريقي ويساهم الدعم المصري في تعزيز القدرات المحلية للصومال من خلال مساعدات إنسانية ومشاريع تنموية مما يعكس الدور الفاعل لمصر في استقرار المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس ، بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع الإقليمية

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات حيث من المقرر أن يتم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة.

الأوضاع الإقليمية الأمن والاستقرار استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي