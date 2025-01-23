انطلاق تصوير مسلسل "أهل الخطايا" لجمال سليمان

بدأ النجم جمال سليمان تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "أهل الخطايا"، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل، تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثاني تعاون يجمعهما، وذلك بعد النجاح الذي حققاه من خلال مسلسل "الطاووس" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

وانطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل والتي جمعت جمال سليمان، مع كلٍ من سوسن بدر، و محمد ثروت، وأحمد فهيم، وإسلام جمال وفرح الزاهر و مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ويتم تصوير العمل بشكل شبه يومي تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2025، حيث وضع المخرج رؤوف عبد العزيز جدولا زمنيا للانتهاء من تصوير في الأيام الأولى من رمضان، وجاء التصوير بعد تحضيرات مكثفة استمرت على مدار الأشهر الماضية حيث دخل فريق العمل التصوير بعد كتابة السيناريو كاملا وانتهاء كافة البروفات والمعاينات.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

ويفرض رؤوف عبد العزيز، السرية التامة حول تفاصيل مسلسل أهل الخطايا، ولم يكشف تفاصيل تلك الجرائم الحقيقة التي يتناولها، لتكون مفاجأة للجمهور عبر الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل.

يشار إلى أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان، كلا من سوسن بدر، و محمد ثروت، وأحمد فهيم، وتأليف كلا من المؤلفين أحمد أنور و محمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.