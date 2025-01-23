ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زد يعلن موقفه في بيع مصطفى العش للأهلي

مصطفى العش لاعب نادي
مصطفى العش لاعب نادي زد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف نادي زد، اليوم الخميس، عن موقفه النهائي في بيع مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر نادي زد بيانًا رسميًا، أعلن خلاله موقفه من بيع مصطفى العش في الميركاتو الشتوي الحالي.

بيان زد بشأن بيع مصطفى العش للنادي الأهلي 

وجاء في بيان زد: «بعد تلقي عدة عروض للاعبنا مصطفى العش، قرار الإدارة النهائي أن اللاعب ليس للبيع والاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب».

وارتبط اسم مصطفى العش بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الأيام الماضية، حيث يجيد اللاعب صاحب الـ24 عامًا في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع نادي زد للحصول على خدمات مصطفى العش، لتدعيم خط دفاعه، بعد الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة.

مصطفى العش الأهلى بيع مصطفى العش نادي زد صفقة مصطفى العش اخبار زد اخبار نادي زد اخبار الاهلي