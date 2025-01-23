زد يعلن موقفه في بيع مصطفى العش للأهلي

كشف نادي زد، اليوم الخميس، عن موقفه النهائي في بيع مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر نادي زد بيانًا رسميًا، أعلن خلاله موقفه من بيع مصطفى العش في الميركاتو الشتوي الحالي.

بيان زد بشأن بيع مصطفى العش للنادي الأهلي

وجاء في بيان زد: «بعد تلقي عدة عروض للاعبنا مصطفى العش، قرار الإدارة النهائي أن اللاعب ليس للبيع والاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب».

وارتبط اسم مصطفى العش بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الأيام الماضية، حيث يجيد اللاعب صاحب الـ24 عامًا في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع نادي زد للحصول على خدمات مصطفى العش، لتدعيم خط دفاعه، بعد الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة.