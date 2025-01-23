بمناسبة عيدهم الـ73.. محافظ البحيرة تهنئ مدير الأمن والقيادات الشرطية بدمنهور

الخميس 23/يناير/2025 - 02:40 م

قدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التهنئة للواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، وقيادات الشرطة والأمن بالمحافظة، بمقر فرق الأمن بدمنهور، بمناسبة عيد الشرطة.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء أركان حرب محمد الشيخ نائباً عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب حسام شبل المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات التنفيذية والدينية من الأوقاف والازهر والكنيسة ومديري المديريات، أحمد فرغلى رئيس مدينة دمنهور.



وقامت محافظ البحيرة ومدير الأمن والسيد اللواء ممثل المنطقة الشمالية العسكرية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة مع عزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد، وذلك تخليدًا لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل أمن الوطن.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر خلال الاحتفالية أن عيد الشرطة يمثل مناسبة عظيمة تجسد روح البطولات والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل رفعة هذا الوطن وحماية شعبه.

وأعربت عن اعتزازها بالدور الوطني الهام الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية، والسهر على أمن وسلامة المواطنين بكل صدق وإخلاص، مشددة على أهمية دورهم في تحقيق الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الوطن.



وفى ختام الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي يبرز جهود مديرية أمن البحيرة في تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعى.

و قامت محافظ البحيرة باهداء درع المحافظة للواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، تكريمًا وتقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وحماية المواطنين.

ومن جانبه، قام مدير الأمن بإهداء درع المديرية للدكتورة جاكلين عازر تقديرا لدورها البارز فى دعم التنمية المستدامة بالمحافظة وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.