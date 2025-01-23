الانتهاء من إصلاح كسر بماسورتي مياه بشارع طيبة بالإسكندرية

أعلن مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، عن الانتهاء من إصلاح كسر بماسورتي مياه بشارع طيبة بالإبراهيمية بقطر 4 و8 بوصة، وذلك في إطار الاهتمام بشبكة الطرق الرئيسية والفرعية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني حي وسط.

وأضاف بيان الحي الصادر اليوم، أنه تم الانتهاء من الإصلاح بمعرفة قسم هندسة البلد بشركة مياه الشرب، بحضور إدارة الطرق، وإدارتي الأزمات والمتابعة، وكما تم الردم ووضع طبقة رمال حرشه بعد الإصلاح، وجاري إعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على شبكة الطرق وعلي سيولة الحركة المرورية، وسلامة المارة وجاري العمل.

وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، عن وجود كسر مفاجئ في شبكة المياه بموقع 81 شارع طيبة بالإبراهيمية، مما سيتسبب في ضعف وانقطاع المياه عن المنطقة الممتدة من شارع بورسعيد وحتى منطقة الترام.

وأضاف بيان المحافظة، أنه من المتوقع أن يتسبب هذا العطل في انقطاع المياه بشكل مؤقت في المنطقة المشار إليها، سيُباشر فريق العمل المختص على الفور أعمال الإصلاح، وسيتم إعادة المياه بالضغوط الطبيعية بمجرد الانتهاء من العمل.

وناشدت المواطنين بأخذ الحيطة واتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع المياه، مع التأكيد على أن الأعمال ستُنفذ بأقصى سرعة ممكنة لتقليص فترة الانقطاع.