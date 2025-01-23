اليمن ترحب بقرار البيت الأبيض لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

رحبت الحكومة اليمنية، بقرار البيت الأبيض الذي صدر اليوم الخميس، والذي يشرع في عملية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان تلقت "إن هذا القرار يعكس تفهما حقيقيا لطبيعة الخطر الذي تمثله هذه الجماعة المدعومة من إيران على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف البيان، "أن هذا التصنيف ينسجم مع موقف الحكومة الثابت ودعواتها المتكررة لتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، لما ترتكبه من جرائم مروعة وانتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني وتهديد خطير للأمن والسلام الإقليمي والدولي".

وجدد البيان، دعوة الحكومة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تعزز الجهود الدولية في التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه، مثمنا الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في دعم الحكومة والشعب اليمني، متمنيا أن يكون هذا التصنيف عاملًا مهما لتكثيف الجهود الدولية نحو إحلال السلام وتحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن.