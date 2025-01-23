انطلاق اجازة منتصف العام.. والفصل الدراسي الثاني 8 فبراير

تبدأ اجازة منتصف العام الدراسي 2025/2024 بعد غدٍ السبت ٢٥ يناير، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني

بالمدارس ٨ فبراير المقبل.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاءت مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، يشمل الجدول مواعيد الاختبارات الشهرية والتقييمات النهائية وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات.

الاختبارات الشهرية:

الاختبار الشهري الأول: يبدأ من الأحد 9 مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025، ويشمل ما تم تدريسه من الأسبوع الأول وحتى بداية الأسبوع الخامس من توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني.

الاختبار الشهري الثاني: يبدأ من الثلاثاء 22 أبريل إلى الأربعاء 30 أبريل 2025، ويشمل ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

التقييمات:

التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي: يبدأ من الأحد 11 مايو إلى الخميس 15 مايو 2025.

التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي: يبدأ من الأحد 18 مايو إلى الخميس 22 مايو 2025.

تُجرى هذه التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني:

امتحانات المواد خارج المجموع (العملي والأنشطة والمستوى الرفيع) لصفوف النقل: تبدأ من الأحد 18 مايو إلى الخميس 22 مايو 2025، وتُعقد تحت مسؤولية المدرسة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام): تبدأ من السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية: تبدأ من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

امتحانات شهادة الثانوية العامة للدور الأول: تبدأ من السبت 14 يونيو 2025.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام): تبدأ من السبت 26 يوليو 2025.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية: تبدأ من الأحد 3 أغسطس 2025.