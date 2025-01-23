اليوم.. الزمالك في مهمة صعبة ومودرن سبورت يبحث عن الانتصار الأول

تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض، في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "أستاد القاهرة الدولي"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك، والذى يحل ضيفا على نظيره مودرن سبورت، في مباراة تجمع بينهما في إطار الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز (نايل).

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة السويسري جروس المدير الفني للفريق، عن تحقيق الانتصار، والظفر بالثلاث نقاط لمشاركة الصدارة مع نظيره بيراميدز.

حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 17 نقطة حصدها خلال 8 مواجهات، حقق الانتصار في 5 مباريات، وتعادل في اثنتين، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

وسجل الزمالك 17 هدفا، وتلقت شباكه 8 آخرين، وبهذا السجل التهديفي المميز يصبح خط هجوم الملكي أقوى هجوم في مسابقة الدوري.

وعلى الجانب الآخر، يأمل مودرن سبورت لتصحيح وضعه وتحقيق فوزه الأول بعد أن تزيل جدول ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط من 8 مواجهات حققهم من 4 تعادلات، ولم ينعم بأي انتصار.



تاريخ المواجهات وهدافها التاريخي

وتواجها الفريقان في 7 مواجهات سابقة مابين الدوري والكونفدرالية حقق الزمالك 5 انتصارات وحل التعادل في مواجهتين، وزارت الكرة شباك تلك المواجهات 18 مرة، أحرز خلالها الزمالك 12 هدفًا، بينما هز مودرن شباك الفارس الأبيض بـ6 اهداف.

وتصدر مهاجم الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 4 اهداف.