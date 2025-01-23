المسلماني من تليفزيون موريتانيا: نسعي لتقديم ثقافتنا للعالم ونواكشوط بوابتنا إلي غرب أفريقيا

أجرى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، زيارة إلي مقر التليفزيون الموريتاني حيث التقي بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون ، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين ، وتعزيز التبادل البرامجي بين التليفزيون المصري والتليفزيون الموريتاني.

وخلال الزيارة أشادت مديرة التليفزيون الموريتاني بالعلاقات التاريخية المشتركة، كما أشادت بمستوي الدراما والسينما والصناعات الإبداعية المصرية ، والتأثير الكبير لها في العالم العربي من المحيط إلى الخليج ، والتقدير الشعبي الموريتاني للناتج الثقافي المصري.

وقال المسلماني، إن العلاقات المصرية الموريتانية وصلت ذروتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، وهي تمضي كل يوم إلي آفاق جديدة من التعاون. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إننا نسعي لتقديم الناتج الثقافي والإعلامي المصري من الدراما والسينما والإذاعة والتليفزيون خارج حدود العالم العربي ، وسوف نشرع في ترجمة معظم أعمالنا لعرضها علي شاشات الدول غير الناطقة بالعربية ، ولا شك أن موريتانيا الشقيقة هي بوابتنا إلي دول الساحل وغرب أفريقيا، وسنعمل علي البناء علي هذه الزيارة ، وبدء مرحلة أكبر من التعاون الإعلامي المصري الموريتاني.