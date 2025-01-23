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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المسلماني من تليفزيون موريتانيا: نسعي لتقديم ثقافتنا للعالم ونواكشوط بوابتنا إلي غرب أفريقيا

المسلماني يزور تليفزيون
المسلماني يزور تليفزيون موريتانيا
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أجرى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، زيارة إلي مقر التليفزيون الموريتاني حيث التقي بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون ، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين ، وتعزيز التبادل البرامجي بين التليفزيون المصري والتليفزيون الموريتاني.

وخلال الزيارة أشادت مديرة التليفزيون الموريتاني بالعلاقات التاريخية المشتركة، كما أشادت بمستوي الدراما والسينما والصناعات الإبداعية المصرية ، والتأثير الكبير لها في العالم العربي من المحيط إلى الخليج ، والتقدير الشعبي الموريتاني للناتج الثقافي المصري. 

وقال المسلماني، إن العلاقات المصرية الموريتانية وصلت ذروتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، وهي تمضي كل يوم إلي آفاق جديدة من التعاون. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إننا نسعي لتقديم الناتج الثقافي والإعلامي المصري من الدراما والسينما والإذاعة والتليفزيون خارج حدود العالم العربي ، وسوف نشرع في ترجمة معظم أعمالنا لعرضها علي شاشات الدول غير الناطقة بالعربية ، ولا شك أن موريتانيا الشقيقة هي بوابتنا إلي دول الساحل وغرب أفريقيا، وسنعمل علي البناء علي هذه الزيارة ، وبدء مرحلة أكبر من التعاون الإعلامي المصري الموريتاني.

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