وزيرا "الثقافة" و"الأوقاف" يجريان جولة داخل أروقة معرض الكتاب.. صور

أجرى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يرافقه أسامة الأزهري وزير الأوقاف ووزير التربية والتعليم، وسفير سلطنة عمان، جولة داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

وقد وقع الاختيار على الكاتب والمفكر أحمد مستجير ليكون شخصية المعرض لهذا العام، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل، وجاء شعار المعرض هذا العام بعنوان "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

وتحل دولة سلطنة عمان ضيف شرف المعرض، وتشارك ببرنامج ثقافي متنوع يعكس التاريخ الثقافي والفكري للسلطنة، ويسلط الضوء على العديد من الجوانب التاريخية والتراثية والفكرية بها.

وتشهد الدورة الحالية نقلة نوعية تستحق التقدير، سواء من حيث التنظيم أو المُشاركة الدولية والمحلية، وتقام الدورة الحالية للمعرض على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 6 صالات للعرض.

ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1345 دار نشر، من 80 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 6150 عارضًا هذا العام، يعرضون تنوعًا ثريًا من الإصدارات الأدبية والفكرية.

ويضم البرنامج الثقافي للمعرض ما يقرب من الـ600 فعالية متنوعة تشمل ندوات أدبية وحوارات فكرية وعروضًا فنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.