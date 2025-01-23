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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة حول امتحان الدراسات

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
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انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة من امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

وأكد عدد من الطلاب أن امتحان الدراسات في مستوى المتوسط، وقد يحتاج إلى وقت أطول، خاصة في المقالي.

وأشار آخرون إلى وجود بعض الإجابات الخلافية في سؤال اختر  في جزئيات التاريخ، بينما الجغرافيا جاءت أسئلته متوسطة.

واختتم  طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأدى الطلاب اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في الفترة الأولى، كما أدوا امتحان مادة التربية الدينية في الفترة الثانية. 

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن 211، 342 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات في 722 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة. 

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