محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

بعث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية كالتالي: "يُشرفني ويُسعدني أن أرفع لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا، أصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التي تمثل علامة فارقة في تاريخ الرسالة الإسلامية العظيمة، لقد كانت هذه الرحلة المباركة مصدر إلهام لمعاني الإثابة وحسن الجزاء، ودافعًا لنا للبذل والعطاء من أجل رفعة وطننا في هذه المرحلة التي نهدف فيها إلى التنمية والبناء، نسأل الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والرفعة والازدهار، وأن يحقق لها كل مقومات الدولة العصرية في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الدولة المصرية وشعبها العريق من كل سوء ومكروه.