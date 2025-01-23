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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

تصريحات الطالبة ضحية الاعتداء في مدرسة دولية بالتجمع

تصريحات كارما ضحية
تصريحات كارما ضحية الاعتداء فى مدرسة كابيتال الدولية
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كشفت الطالبة كارما ضحية الاعتداء في مدرسة دولية بالتجمع عن أسباب الحادث والذى أسفر عن حدوث كسر في الأنف وكدمات متفرقة في الجسم وفي فروة الرأس.

وقالت إنه حدث احتكاك أثناء خروج الطلبة مع سارة شقيقة المتهمة بضرب كارما؛ حيث قامت الأخيرة بسبها واستدعت أختها والتي همت بضربها.

وقالت: “أنا حاولت أدافع عن نفسي لكن هي اعتدت عليا وأصحابي موقفوش معايا ولا مشرفين المدرسة أنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، أروح المدرسة إزاي وشكلي إيه”.

ومن جانبه، كشف أحمد تيسير والد كارما أنه سيقوم بنقل ابنته كارما إلى مدرسة أخرى، مشيراً إلى أن حالتها النفسية سيئة جدًا، بخلاف حالتها الصحية التي بدأت في التعافي تدريجيًا.

ويأتي ذلك بعد أن وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بوضع المدرسة الدولية تحت الإشراف المالي والإداري، وفصل الطالبات اللاتى اعتدين على طالبة التجمع فصلًا نهائيًا وحرمانهن من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

https://youtube.com/shorts/ZO20X63r7FM

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