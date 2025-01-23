"المرشدين السياحيين" تطالب بتعليق كارنيه مزاولة المهنة أثناء العمل داخل المناطق الأثرية

طالب سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، كافة أعضاء النقابة بتعليق كارنيه مزاولة المهنة وترخيص النقابة أثناء قيامه بأعمال الشرح داخل المناطق الأثرية وذلك حتى يسهل على الجهات الرقابية التمييز بين المرشد السياحي المرخص وبين الذي يقوم بأعمال الإرشاد دون الحصول على ترخيص.



وقال عبد الوهاب، في خطاب موجهه للأعضاء أنه نظرا لتنامي ظاهرة الدخلاء على مهنة الإرشاد السياحي والضرر الذي قد يترتب على قيام غير المتخصصين والمرخص لهم بالعمل على هذه المهنة والتعدي على الحق الأصيل للمرشد السياحي بصفته الشخص الوحيد المرخص له بالشرح داخل المناطق الاثريه فقد قامت النقابة بالتعاون مع الجهات المعنية بتشديد التحقق من هوية القائم بهذا العمل والتأكيد من حملة ترخيص مزارلة المهنة وبطاقة عضوية النقابة سارية .

وأضاف عبد الوهاب انه طبقا للقانون ١٢١ لسنه ١٩٨٣ مادة ١٠ والتي نصت " على المرشد ان يقدم الترخيص وكذلك امر التشغيل المكلف به من جهة عمله مالم يكن يعمل لحساب نفسه كلما طلب منه اصحاب الشأن ذلك، لافتا الى انه تم الاتفاق مع الحهات الرقابية على تعليق ترخيص مزاولة المهنه وبطاقة عضوية النقابة اثناء العمل ليسهل تميزه عن الدخلاء.