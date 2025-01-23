الجامعة البريطانية تهنئ فريدة خميس لاختيارها عضوًا بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

هنأت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بمناسبة اختيارها لعضوية مجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وأعربت فريدة خميس عن شكرها وتقديرها للأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاختيارها لهذا الدور المهم، مؤكدة اعتزازها بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت "فريدة"، أن اختيارها يعد شرفًا كبيرًا وفرصة لتقديم المزيد من الإسهامات نحو تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية التي تساهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتعليم.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي أن اختيار فريدة خميس يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها كشخصية قيادية ورائدة في مجال التعليم والابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الجامعة البريطانية الحافل بالإسهامات المؤثرة في تطوير التعليم والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور "لطفي" نحن على يقين بأن مشاركتها في مجلس أمناء هذه المبادرة الوطنية سيساهم بخبراتها المتميزة في تحقيق أهداف التحالف الاستراتيجية، كما يعكس التزام الجامعة بالمساهمة في جهود التنمية المستدامة، ويمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي .

الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تضم نخبة من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.