تكريم هلا رشدي ونورهان ومنى زاهر في مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل

تنطلق فعاليات مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في نسخته الرابعة عشرة في الفترة ما بين يوم 30 يناير وحتى يوم 7 فبراير و يقوم بتكريم عدد من الفنانين الصغار منهم منى زاهر، ولاڤينا نادر، ومنذر مهران، وآدم وهدان بجانب ضيفتي شرف المهرجان وهما الفنانة نورهان والفنانة هلا رشدي على مسرح الفلكي.

ويسافر المهرجان في دورته الحالية إلى محافظتي الإسكندرية وأسوان بجانب القاهرة، ليقدم ستة عروض بجانب الورش والندوات.

ويعرض من الولايات المتحدة الأمريكية، "ثلاثية رقص معاصر "لفرقة جودي سبرلينج، تايم لابس دانس، وعرضان من المملكة المتحدة، وهما عرضي "نُسُج الصِغَر" و"راديو الخبراء الصغار"، وعرض من فرنسا وهو عرض "بالتجربة والخطأ"، هذا بجانب عرضين من مصر، هما عرض "زكي"وعرض "صندوق حكايات جحا"، وهو من إنتاج مركز أفكا للفنون.

وتتيح العروض في هذه النسخة المجال للأطفال للتعرف على العديد من الفنون المسرحية المختلفة من رقص وحكي ومسرح السيرك.

وتأتي هذه النسخة من المهرجان بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الثقافي البريطاني، والمعهد الفرنسي.