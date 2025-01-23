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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة نقل بميكروباص بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي

ارشيفيه
ارشيفيه
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شهد الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ أمام الأمن المركزي حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ميكروباص أسفر عن وقوع 5 مصابين.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص أسفر عن وقوع عدد من الاصابات . 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي وهم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح/ 60 /جرح بفروه الراس 3 سم/اشتباه كسر بالزراع الايسر/ ما بعد الارتجاج ، رشاد ابو اليزيد جبر/ 63/ اشتباه كسر بالزراع الايسر /ما بعد الارتجاج ، حسام محمد شلبي فوده /32/ كدمه بالجبهه واليد اليسرى/ ما بعد الارتجاج ، رضا عطيه خليفة/60سنه/قطور/اشتباه كسر بالساق الأيمن والايسر/ اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر/ سحجات كدمات متفرقة بالجسم وعبد المنعم عبد الخالق الشافعي/ 66 /كسر مضاعف بالساق اليسرى.

 تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

إدارة شرطة النجدة الأجهزة الأمنية الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ