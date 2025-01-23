إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة نقل بميكروباص بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي

شهد الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ أمام الأمن المركزي حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ميكروباص أسفر عن وقوع 5 مصابين.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص أسفر عن وقوع عدد من الاصابات .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي وهم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح/ 60 /جرح بفروه الراس 3 سم/اشتباه كسر بالزراع الايسر/ ما بعد الارتجاج ، رشاد ابو اليزيد جبر/ 63/ اشتباه كسر بالزراع الايسر /ما بعد الارتجاج ، حسام محمد شلبي فوده /32/ كدمه بالجبهه واليد اليسرى/ ما بعد الارتجاج ، رضا عطيه خليفة/60سنه/قطور/اشتباه كسر بالساق الأيمن والايسر/ اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر/ سحجات كدمات متفرقة بالجسم وعبد المنعم عبد الخالق الشافعي/ 66 /كسر مضاعف بالساق اليسرى.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة