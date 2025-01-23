رئيس هيئة المعارض: جودة المنتجات المحلية تلبي احتياجات السوق المحلي وتخفض فاتورة الاستيراد

الخميس 23/يناير/2025 - 01:49 م

قال المهندس عصام النجار، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، إن المصنوعات الجلدية المعروضة في معرض القاهرة الدولي للجلود ذات جودة عالية جدا وتلبي احتياجات المستهلكين في السوق المصرية بما يساهم في خفض الاعتماد على الاستيراد.

جاء ذلك اليوم الخميس على هامش افتتاح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض القاهرة الدولي للجلود، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض، بمشاركة 121 شركة محلية وأجنبية تمثل 170 علامة تجارية، ويقام في مركز المؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، تحت رعاية وزارة الصناعة.

شهد افتتاح المعرض حضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، الدكتور محمد الشريف رئيس الشركة المنظمة للمعرض، الوزير المفوض عصام النجار رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، يحيى أبو حلقة وأحمد الألماني وكيلا الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة المهندس محمد محمود والمهندس محمد زلط وكريم ملوك ومحمد بطة ومصطفى علام والمهندس رأفت الخياط ونادر الكبير، ومحمد عاطف، المدير التنفيذي للشركة المنظمة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المعارض لدعم الصناعة المحلية.