رئيس جامعة أسيوط يُشيد بفريق طبي أجرى عملية دقيقة لشاب يعاني من انفجار بمقلة العين

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بما حققه قسم طب وجراحة العيون، بالمستشفى الجامعي الرئيس بجامعة أسيوط؛ من نجاح في إجراء عملية جراحية دقيقة لشاب من محافظة الأقصر، يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعاني من انفجار في مقلة العين، نتيجة إصابته أثناء العمل، وتطاير أجزاء من جسم معدني، وتمكّن الفريق الطبي من إجراء الجراحة بنجاح، مع الحفاظ على قدرة المريض الشاب على الإبصار.

ويمثل هذا النجاح الطبي؛ إضافة جديدة تعكس تميز الكوادر الطبية في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والبالغة الخطورة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف: الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور طارق أحمد علي رئيس قسم طب وجراحة العيون.

وقدم رئيس جامعة أسيوط؛ الشكر للفريق الطبى، موضحاً أن هذا النجاح إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات جامعة أسيوط المشهودة، وتميُز كوادرها الطبية.

كما عكست التزام جامعة أسيوط بالدعم المستمر للقطاع الطبي، انطلاقاً من دوره الحيوي في تقديم الخدمات الطبية على مستوى عالٍ من الحرفية والمهارة، وتميز الكوادر الطبية من أطباء وتمريض في استخدام أحدث الأساليب والتقنيات التشخيصية والعلاجية، والتي تعمل بكامل جاهزيتها؛ لخدمة آلاف المرضي بمختلف محافظات الصعيد.

وكان قسم طب وجراحة العيون، بمستشفي جامعة أسيوط الرئيس؛ قد استقبل شاب من مركز إسنا بمحافظة الأقصر، أُصيب بانفجار مقلة العين، وجرح بالصلبة، ومياه بيضاء إصابية، وذلك نتيجة إصابته أثناء العمل وتطاير أجزاء من جسم معدني؛ ليستقر داخل العين، ويسبب نزيف بالجسم الزجاجي، والتهابات داخل العين، واشتباه انفصال شبكية العين.

وقام الفريق الطبي؛ بالتدخل العاجل والدقيق، من خلال إجراء إصلاح لجرح بصلبة العين، وإزالة المياه البيضاء، بالموجات فوق الصوتية، وزرع عدسة رخوة، وتمت عملية إزالة الجسم الزجاجي، واستخراج الجسم المعدني الصلب من داخل العين، مع الحفاظ على قدرة المريض الشاب على الإبصار.

وتشكّل الفريق الطبي؛ من الدكتور وائل سليمان أستاذ طب وجراحة العيون، ورئيس الفريق الطبي، والطبيب عمر عبد الكريم مدرس مساعد طب وجراحة العيون، والطبيب عمرو محمد سيد معيد بالقسم، وتكوّن فريق التخدير من الدكتورة جيهان أحمد أستاذ التخدير، وكلٍ من الطبيبة ياسمين المصري مدرس مساعد التخدير، والطبيب إسلام أبو اليسر طبيب مقيم بالقسم، بجانب هيئة التمريض المعاونة، والفنيين، والعاملين.