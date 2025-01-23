الأربعاء الوثائقية تكشف عن العرض الأول لفيلم «الاتحاد.. سيد البلد»

أعلنت قناة الوثائقية عن عرض فيلم "الاتحاد.. سيد البلد" وذلك من خلال نشرها لمقطع فيديو لـ«برومو» الفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الفيلم من المقرر عرضه لأول مرة في تمام الساعة 11 مساء يوم الأربعاء المقبل، وقد نشرت الصفحة البرموا وكتبت انتظروا العرض الأول للفيلم الوثائقي "الاتحاد.. سيد البلد"، الأربعاء، الساعة 11 مساءً، على شاشة "الوثائقية".

تجدر الإشارة إلى أن المخرجة هالة جلال، رئيسة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة،قد أشادت بقناة الوثائقية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا جاءت هذه الإشادة في إطار الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ26 من المهرجان، حيث أكدت جلال على أهمية قناة الوثائقية في تعزيز صناعة الأفلام التسجيلية.

وخلال المؤتمر، أوضحت هالة جلال أن قناة الوثائقية، ستقوم بمنح جائزة مهمة لمسابقة "النجوم الجديدة"، مما يمنح الفائز فرصة لصنع فيلم من خلال القناة.

https://www.facebook.com/watch/?share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fv%2F1GnKDSF6MC%2F&v=925081283148987&rdid=RjaWNtxVWVwKyGqo