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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل مقتل 10 عناصر إجرامية خطيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمحاولة تشكيل عصابى يضم 11 عنصر إجرامى شديد الخطورة  محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها " مخدرات، قتل، وسلاح، وسرقة بالإكراه"، وجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم .  

تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بجنوب البلاد ، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع 10 عناصر  وإصابة أخر.

وضُبط بحوزتهم ( كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة "الأيس – الحشيش " –  9 بنادق "آلية – خرطوش" - كمية كبيرة من الطلقات ) .
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ55 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الامن العام عنصر إجرامى شديد الخطورة