تفاصيل مقتل 10 عناصر إجرامية خطيرة

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمحاولة تشكيل عصابى يضم 11 عنصر إجرامى شديد الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها " مخدرات، قتل، وسلاح، وسرقة بالإكراه"، وجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم .

تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بجنوب البلاد ، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع 10 عناصر وإصابة أخر.

وضُبط بحوزتهم ( كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة "الأيس – الحشيش " – 9 بنادق "آلية – خرطوش" - كمية كبيرة من الطلقات ) .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ55 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .